«Nous méritions de sortir», Joshua Kimmich sans détour après l’élimination de l’Allemagne

Éliminée dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 par le Paraguay au terme de la séance de tirs au but, l’Allemagne quitte prématurément le tournoi. Son capitaine, Joshua Kimmich, n’a pas cherché d’excuses et a dressé un constat sévère des performances de la Mannschaft.

Les rêves de l’Allemagne se sont envolés en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Opposée au Paraguay, la Mannschaft s’est inclinée 4-3 lors de la séance de tirs au but après un match nul (1-1) à l’issue des prolongations. Dominateurs dans le jeu, les hommes de Julian Nagelsmann ont pourtant longtemps manqué d’efficacité. Avec près de 75 % de possession de balle, les quadruples champions du monde se sont heurtés au bloc défensif parfaitement organisé du Paraguay, incapable de convertir leur maîtrise en occasions franches.

Contre le cours du jeu, Julio Enciso a ouvert le score à la 42e minute pour la sélection sud-américaine. L’Allemagne a réagi dès le retour des vestiaires grâce à Kai Havertz, auteur de l’égalisation à la 54e minute. En prolongation, Jonathan Tah a cru offrir la qualification aux siens d’une tête sur corner, mais son but a été annulé pour une faute sur le gardien paraguayen. La décision s’est finalement jouée aux tirs au but. Kai Havertz, Nick Woltemade et Jonathan Tah ont tous échoué dans l’exercice, permettant au Paraguay de s’imposer 4-3. Il s’agit de la première défaite de l’Allemagne aux tirs au but en Coupe du monde, après quatre séances remportées dans son histoire.

Au coup de sifflet final, Joshua Kimmich n’a pas tenté de minimiser la contre-performance de son équipe. « C’est terrible. Nous n’avons bien joué contre aucun de nos adversaires. Nous avons énormément souffert lors de nos trois matches face à des équipes qui ne font pourtant pas partie des meilleures nations mondiales. C’est un fait. Nous méritions d’être éliminés », a reconnu le capitaine allemand. Cette élimination précoce constitue, jusqu’à présent, la plus grande sensation de cette Coupe du monde 2026 et soulève de nombreuses interrogations sur les choix et les performances de la sélection dirigée par Julian Nagelsmann.