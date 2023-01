« Nous en avons assez des personnes aux buzz inutiles », Georges Tai Benson aux artistes ivoiriens

Fatigué des buzz des artistes ivoiriens, Georges Tai Benson, qui fait partir des pionniers de l’animation télé en Côte d’Ivoire a adressé un message fort à ces derniers. Il l’a fait savoir au cours d’une cérémonie en hommage à Alpha Blondy à Bassam.

De nos jours, pour se révéler au grand public, bon nombre d’artistes ivoiriens se livrent à des buzz ou des polémiques. Ils y vont même jusqu’à organiser de faux mariages. D’autres se livrent carrément à des clashs.

Exaspéré de ces faits, Georges Tai Benson, connu plus sous le pseudonyme GTB, l’une des anciennes figures de proue de l’animation télé en Côte d’Ivoire a tapé du poing sur la table. En effet, au cours d’une cérémonie en honneur au reggaeman ivoirien, Alpha Blondy, dont il a été le tout premier producteur, il s’est lâché. A l’en croire, ces artistes qui communiquent avec des buzz, ne sont des exemples à suivre.

Fier de son ancien poulain, il a fait ses éloges. « Trébucher, tomber est à la portée de tout le monde. Mais savoir se relever et gagner est réservé aux âmes fortes, aux esprits lourds, ouverts, riches et aux muscles exceptionnels. Je voudrais dire qu’Alpha Blondy a trébuché, il est tombé il est même allé au fond du puits. Cela est à la portée de tout le monde. Mais sortir de là, pour devenir in fine l’icône non pas ivoirienne, mais universelle du reggae après le pape Bob Marley n’est pas donné à tous », a soutenu Georges Tai Benson.

Pour finir, il a laissé un message fort aux artistes férus des buzz. « Je souhaiterais à vous jeunes, friands du reggae, amoureux et fanatiques d’Alpha Blondy que vous suiviez son exemple parce que nous en avons assez des personnes aux buzz inutiles, des buzz qui détruisent, des buzz qui ne construisent pas », s’est-il lâché.