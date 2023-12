« Nous avons écouté un discours programme et non un message sur l’état de la Nation », Nourénou Atchadé

- Publicité-

L’opposition parlementaire ne s’est pas retrouvée dans le message délivré jeudi 21 Décembre par le chef de l’Etat, le président Patrice Talon sur l’état de la nation. Selon le président du groupe parlementaire Les Démocrates, l’honorable Nourénou Atchadé, le chef de l’Etat a beaucoup plus évoqué ce que sera le Bénin de demain au lieu de présenter la radioscopie du Bénin d’aujourd’hui.

Les députés de l’opposition ne sont pas satisfaits du contenu du message délivré jeudi 21 Décembre par le chef de l’exécutif devant la représentation nationale sur l’état de la nation. Comme Eric Houndété, le président du groupe parlementaire Les Démocrates, l’honorable Nourénou Atchadé n’a pas caché sa déception pour avoir suivi réligieusement le président Patrice Talon.

« Nous avons écouté réligieusement le président de la République et nous, quand on venait ce matin, c’est pour écouter le discours du président de la République sur l’Etat de la Nation, et malheureusement, nous avons écouté un discours programme« , a affirmé Nourénou Achadé, déçu.

Pour le député de l’opposition, le chef de l’Etat devait normalement présenter ce qu’est le Bénin aujourd’hui et non faire un discours sur le Bénin de l’avenir. Appréciant certains pans du discours de Patrice Talon, Nourénou Atchadé admet avec le chef de l’Etat, que le secteur de l’agriculture n’est pas une réussite. « Je suis entièrement d’accord et ça je voudrais notifier que c’est la mauvaise politique du gouvernement en matière de l’agriculture qui a conduit à ce résultat que le président lui-même a reconnu« , a souligné Nourénou Atchadé.

Il faut dire que ce sentiment de déception est partagé par la plupart des députés de l’opposition contrairement à leurs collègues du parti union progressiste le renouveau et du parti Bloc Républicain qui ont trouvé dans le message du chef de l’Etat la confirmation d’un leadership de type nouveau à la tête du pays. En somme, les appréciations des élus du peuple sont subjectives et chacun y va selon son bord politique.