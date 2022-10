« Nous avons donné la chance à… » Yodé et Siro révèlent ce qu’ils ont apporté à la musique Zouglou

En concert ce samedi dans le cadre de la célébration de ses 25 ans de carrière musicale, le duo Yodé et Siro n’a pas manqué de révéler ce qu’elle a apporté à la musique Ivoirienne notamment le zouglou durant plus de deux décennies.

Figure emblématique de la musique ivoirienne et du Zouglou en particulier, le groupe Yodé et Siro a célébré ses 25 ans de carrière musicale ce samedi 22 octobre 2022 à travers un concert évènement tenu au palais de la culture de Treichville en présence de plusieurs personnalités politique.

Interrogé à la fin de ce moment rempli de sensation, sur ce qu’ils ont apporté à la musique Ivoirienne, les deux chanteurs zouglou Yodé et Siro n’ont pas fait dans la dentelle. « En 25 ans de carrière nous avons beaucoup apporté au zouglou. En 1996 quand » Asec Kotoko » notre tout premier album sortait le zouglou était en Baisse. La sortie cet album et le succès que cela a suscité a été une sorte de motivation pour l’évolution du Zouglou. Nous avons donné la chance à nos amis de sortir eux aussi des albums. Nous pouvons citer Espoir 2000 , Magic system et d’autres noms bien connus« , a indiqué le duo.

Dans la foulée, les membres de ce prestigieux groupe créé en 1996 et réputé pour leur manière de dénoncer les faits de société, n’ont pas manqué de faire allusion au succès de fulgurant de plusieurs de leur album. « Yode et Siro c’est aujourd’hui plusieurs albums à succès et même des tubes qui continuent toujours d’être écoutés. Nous avons aussi fait des émules, beaucoup d’artistes des différentes générations après la notre nous prennent comme modèles. Comme cela a été le cas pour nous avec les surchocs ,Salopards qui nous ont beaucoup inspirés« , ont confié Yodé et Siro avant la fin de concert évènement.