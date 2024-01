« Nous abordons l’année 2024 avec moins de sérénité », Valentin Djènontin

- Publicité-

L’agent de santé devenu ministre de la république, l’ancien député Valentin Djènontin s’est adressé au peuple béninois à quelques heures de la nouvelle année. Dans une publication sur sa Page Facebook, l’exilé politique a fait un bilan apocalyptique de la gouvernance depuis 2016 en affirmant que les béninois se préparent à entrer dans l’année 2024 avec moins de sérénité.

Politiquement actif depuis la France où il se trouve en exil, l’ancien ministre de la justice de Boni Yayi, Valentin Djènontin, pour ne pas le nommer ne s’est pas laisser influencer par une récente sortie politique d’anciens députés soutenant le pouvoir de la rupture qui l’ont pris pour cible. Dans un message adressé au peuple béninois, l’acteur politique a profité pour faire un bilan du régime du président Patrice Talon. »A l’orée de l’année 2024, je rends grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie et celle de ma famille ; dans la vie du peuple béninois ; des citoyens africains et du monde entier au cours de l’année finissante », a publié Valentin Djènontin.

Selon l’opposant, l’année 2023 se ferme avec un douloureux souvenir qui va hanter encore le peuple béninois des décennies durant en raison des conséquences multi dimensionnelles de la fermeture du port de Cotonou au Niger malgré les conventions internationales et l’Ordonnance N° 70-10 du 7 février 1975 portant ratification de l’Accord entre le Gouvernement de la République du Dahomey et le Gouvernement de la République du Niger sur l’utilisation du Port de Cotonou et sur le Transit signé à Niamey, le 5 janvier 1975.

L’opposant déplore dans cette situation, des conséquences économiques, sociales et humaines qui frappent le peuple juste à cause d’un »individu qui n’a jamais su faire la part des choses entre ses intérêts privés et la charge présidentielle qui lui impose la préservation de l’intérêt général. »

- Publicité-

A croire Valentin Djènontin, en 2016, le peuple béninois a commis une grave erreur dont les conséquences négatives vont impacter plusieurs générations. L’ancien député a profité pour faire un bilan apocalyptique de la gouvernance du président Patrice Talon domaine par domaine depuis 2016 à ce jour.

« Face à ce tableau sombre, nous abordons l’année 2024 avec moins de sérénité puisque les gouvernants n’offrent aucune crédibilité. La gestion chaotique de l’économie et des relations de bon voisinage expose le pays à un avenir sombre« , a indiqué l’ancien ministre dans sa publication.

L’ancien parlementaire n’a pas manqué d’évoquer la situation de la grande masse des béninois qui selon lui tutoient au quotidien la misère. »Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour avoir un mot de compassion et de solidarité envers la majorité des Béninois aux prises avec la misère et les difficultés du quotidien, les maladies, le désespoir et le sentiment d’abandon. Je leur dis, ne désespérez pas. Votre combat est aussi le nôtre et c’est ensemble que nous verrons la levée d’une aube nouvelle.«

- Publicité-

Pour finir, l’opposant au régime de la rupture promet par la grâce de Dieu, une année 2024 riche en informations pour un Bénin nouveau et rayonnant où fleuriront la fraternité, la solidarité et l’unité nationale, gages du développement.