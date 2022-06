« Notre souhait est que nous allions au-delà de 85% », Karimou Salimane sur le CEP 2022 

Les candidats à l’examen du certificat d’étude primaire (CEP) affronte depuis hier mardi 07 Juin les épreuves pour le compte de cet examen qui sanctionne la fin des études primaires. Le lancement officiel a été au CEG Tchatchou par le ministre Salimane Karimou qui espère un taux de réussite de plus de 85%.

Après avoir encouragé les candidats, le ministre a fait savoir que l’espérance du gouvernement est que le taux de réussite à cet examen soit plus élevé que les taux enregistrés les années antérieures. « Nous sommes en train de travailler depuis quelques années sur la qualité de l’enseignement et cette qualité-là, ça part du taux de performance. Nous sommes partis de 40% comme je l’ai dit il y a quelques jours à 84%, 85% et notre souhait est que nous allions au-delà de 85% » annonce-t-il.

L’autorité en charge du sous secteur de l’enseignement maternel et primaire , Karimou Salimane souhaite même que l’édition 2022 de l’examen du certificat d’étude primaire puisse donner un taux satisfaisant de 90% de réussite.

Quelques chiffres clés du CEP 2022

Deux cent vingt-six mille six cent soixante-seize (226 676) candidats dont cent sept mille cent vingt-neuf (107 129) filles sont attendus dès ce mardi 07 Juin à l’examen du certificat du primaire (CEP). Ils composeront dans sept cent soixante- quinze (775) centre répartis sur l’étendue du territoire national.

Un effectif qui marque une tendance baissière comparativement à la session de 2021 (une baisse de 6,36%). Une baisse d’effectif qui devient récurrente et qui ne saurait s’expliquer encore moins se justifier en raison des investissements lourds que l’État et ses partenaires déploient depuis plusieurs années pour maintenir tous les enfants à l’école.

Par ailleurs au titre des candidats à cet examen, 152.498 candidats proviennent des établissements publics contre 74.178 candidats présentés par les écoles privées.

Calendrier de déroulement de l’examen du CEP

Mardi 07 Juin

08h30 à 09h35 : LECTURE

09h35 à 10h00 : Pause

10h00 à 11h05 : EXPRESSION ÉCRITE

15h05 à 16h05 : ÉDUCATION SOCIALE

16h15 à 17h20: ORALES (Poésie, Chant, Conte)

Mercredi 08 Juin

08h à 09h05; MATHÉMATIQUES

09h15 à 10h20 : DICTÉE

10h20 à 10h35: PAUSE

10h35 à 11h40: DESSIN ou COUTURE

15h à 17h: ORALES (suite et fin)

Jeudi 09 et vendredi 10 Juin

07h à 18h : EPS (2 jours)

Calendrier de déroulement des activités connexes

Mardi 07 au Jeudi 10: Surveillance

Lundi 13 au 17: Secrétariat Anonymat

Lundi 21 au 25: Correction des copies

Lundi 21 au 26: Relevés et Calcul de Notes

Mercredi 30 Juin: Délibération/Proclamation des résultats

Vendredi 02 au 06 Juillet: Travaux finition.