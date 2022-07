« Notre pays a besoin de réformes », Emmanuel Macron sur les conseils de Patrice Talon ?

«Notre pays a besoin de réformes» a déclaré, lundi 4 juillet en France, Emmanuel Macron à l’ouverture du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. Des propos qui rappellent les conseils du président béninois Patrice Talon, après l’échec de Macron aux législatives.

«Notre pays a besoin de réformes (…) Vous aurez d’abord à tenir dans un contexte de guerre et à bâtir l’indépendance du pays», a déclaré devant les caméras Emmanuel Macron lors du premier Conseil des ministres du gouvernement d’Elisabeth Borne. Le chef de l’État Français a déclaré lors du Conseil des ministres «prendre acte» du refus des «partis de gouvernement de participer» à une coalition.

« La France a besoin de se réinventer politiquement »

Au soir des élections législatives du 19 juin 2022 en France, le président béninois Patrice Talon a adressé un message à son homologue français Emmanuel Macron. Connu pour son franc-parler, Patrice Talon dans un ton ironique, a montré au patron de l’Elysée, le chemin que doit déormais prendre la politique française.

« Cher Monsieur Macron, Les résultats des élections législatives, quoique mitigés pour vous et pour Ensemble, demeurent un moindre mal. Bien au contraire, ils marquent ce tournant parfois nécessaire aux grandes Nations qui ont besoin de se réinventer dans les moments difficiles », a-t-il attaqué. « Le monde va mal et la France n’est pas épargnée; la routine et la sérénité ne sont peut-être pas les meilleurs atouts pour la France en ces circonstances-ci. La France a besoin de se réinventer politiquement pour préserver sa grandeur et ses acquis, voire satisfaire ses attentes. C’est une nouvelle dynamique et un nouveau génie qui vous interpellent personnellement cher Président Macron », a enchaîné le président béninois comme pour montrer la voie à suivre à son homologue qui a perdu la majorité au parlement malgré les 245 sièges obtenus.