« Notre Afrique est ligotée et dominée par les grandes puissances occidentales », Mgr Kouadio

- Publicité-

A l’occasion de la messe de clôture de la 123e Assemblée plénière de la Conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d’Ivoire (CECCI), Mgr Marcellin Yao Kouadio, évêque de Daloa a poussé un coup de gueule contre les agissements des puissances occidentales en Afrique.

Le sentiment anti-Français qui se développe de plus en plus en Afrique ne se limite plus au sein des peuples à la base. En tout cas, de grandes personnalités ont commencé à donner de la voix. Actuellement sur la toile, c’est la sortie musclée de Mgr Marcellin Yao Kouadio qui fait le tour dans ce sens. Dans une homélie de près de 20 minutes, le nouveau président de la Conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d’Ivoire (CECCI) a craché sur des puissances étrangères (bourreaux de l’Afrique) et les leurs alliés locaux.

Notre Afrique est ligotée et dominée par les grandes puissances occidentales, les multinationales ni foi ni loi et leurs alliés locaux indignes. Mgr Marcellin Yao Kouadio

En Afrique, l’évêque de Daloa constate « des indépendances sous surveillance, la souveraineté confisquée ou sous traitée. J’en veux pour preuve, les accords coloniaux France-Afrique. L’immigration clandestine des jeunes africains, le trafic d’être humain, les gouvernants marionnettes sans pouvoir réel de décision dont la légitimité est parfois importée ».

- Publicité-

Dans son homélie, Mgr Marcellin Yao Kouadio a rappelé les propos du pape François tenus lors de sa récente visite en RDC. Le premier responsable de l’église catholique au plan mondial avait dénoncé le colonialisme économique. Depuis la RDC, le pape avait demandé aux puissances économiques de retirer leurs mains de l’Afrique. « Cessez d’étouffer l’Afrique, elle n’est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser », avait-il dit.