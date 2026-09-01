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Norvège: le roi Haakon VIII prête serment devant le Parlement

Le roi Haakon VIII de Norvège a prêté serment mardi 1er septembre devant le Storting, le Parlement norvégien réuni à Oslo, première grande étape institutionnelle de son règne. « Je promets et jure de gouverner le royaume de Norvège conformément à sa Constitution et à ses lois, que Dieu tout-puissant et omniscient me vienne en aide ! », a déclaré le nouveau monarque devant les députés.

Léon KABORÉ
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Actus
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Norvège: le roi Haakon VIII prête serment devant le Parlement
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Âgé de 53 ans, Haakon VIII est devenu roi vendredi 28 août, à la mort de son père Harald V, emporté à 89 ans après trente-cinq ans de règne. Son épouse, la reine Mette-Marit, n’a pas pu assister à la cérémonie : convalescente depuis une greffe des poumons réalisée en juin, elle traverse des complications post-transplantation qui se sont manifestées de nouveau le jour même, selon l’entourage royal.

Le nouveau roi a choisi de reprendre la devise « Tout pour la Norvège », déjà adoptée par son arrière-grand-père Haakon VII, premier souverain de la Norvège moderne indépendante, monté sur le trône en 1905.

Le corps de Harald V est exposé du 2 au 8 septembre à la chapelle du palais royal, à Oslo, où la population est invitée à se recueillir. Les funérailles officielles du défunt roi sont prévues le 9 septembre.

Pas de couronnement pour Haakon VIII

Contrairement à ses lointains prédécesseurs, Haakon VIII ne sera pas couronné : la Norvège a supprimé le couronnement obligatoire en 1908, après que Haakon VII et la reine Maud furent les derniers souverains à recevoir une couronne, en 1906. Depuis cette réforme, les rois de Norvège peuvent choisir une simple cérémonie de bénédiction religieuse à la cathédrale de Nidaros, à Trondheim, comme l’avaient fait Olav V et Harald V à leur accession au trône, sans que cela constitue une obligation constitutionnelle.

Le serment prêté mardi devant le Storting reste, en droit norvégien, l’acte institutionnel central de l’accession au trône : le nouveau roi y engage formellement son autorité au respect de la Constitution, indépendamment de toute cérémonie religieuse ultérieure.

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