Nonvitcha 2022: Moov Africa aux côtés des Xwla et Xwela à Grand-Popo

La fête identitaire des Xwla et Xwela du Bénin et du monde entier, a connu son épilogue ce lundi 06 juin 2022. Comme à l’accoutumée, c’est la ville de Grand-Popo, cité balnéaire bercée par l’Océan Atlantique et le fleuve Mono, qui a acceuilli la célébration de cette année qui marque les 101 ans de cette fête du vivre-ensemble dans la fraternité. Toujours proche de la population, Moov-Africa a donné un cachet spécial à la célébration et tenu en haleine les populations.

Moov-Africa n’est pas resté en marge des manifestations de la fête « Nonvitcha » de cette année. L’opérateur Mobile GSM s’est donné la peine de mettre les bouchées doubles pour une fête identitaire à succès et qui restera à jamais graver dans les mémoires. Durant deux jours, Moov-Affrica a mis en branle et a fait parler son cœur à l’endroit des populations de Grand-Popo à travers des animations digne du nom et des actions exceptionnelles.

Des sensibilisations pour mieux outillés les abonnés, des jeux à volonté accompagnés des gains pour un plaisir inouï, Moov-Africa a tout bonnement mis le paquet. La cerise sur le gâteau a été l’organisation d’un concert géant à la place Nonvitcha avec des artistes de renom à savoir: TYAF, Robinson SIPA et Rico’s Campos qui ont livré un show tout feu tout flamme au public.

« Je ne voulais pas que ça se termine. Pour moi, c’est une fête réussie. Bravo à Moov-Africa pour cet accompagnement décisif », a déclaré un internaute au micro de BENIN WEB TV, avec un air de satisfaction très remarquable. Ce dernier a été appuyé par une jeune femme qui était présente pour la célébration de sa fête identitaire. « J’ai quittée le Nigéria il y’a une semaine. J’ai tout fait pour ne pas rater ces moments de retrouvailles annuelles », a laissé entendre A.T, selon qui, Moov-Africa « a su offrir ce qu’il fallait à cette énième célébration de Nonvitcha ».

La communion de Rico’s campos avec son public sur le podium #MoovAfrica de #nonvitcha2022

Une centaine de promoteurs déployés sur Grand-Popo

Au-delà du caractère festif, Moov-Africa a déployé une centaine de promoteurs dans la ville de Grand-Popo pour sensibiliser la population par rapport à ses offres. En effet, les équipes déployées sur le terrain ont informé les abonnés notamment sur les tarifs de Moov Money qui restent moins chers sur le marché, malgré que le concurrent direct ait amélioré ses frais. « Les frais de transfert d’argents entre abonnés sont à zéro franc », a confirmé une gérante d’une agence de Moov Money.

Nous avons tout fait pour vous rendre la vie moins chère et vous nous le rendez si bien

Aussi, ont-elles, informé les abonnés par rapport à la 4G+ qui est beaucoup plus accessible et qui couvre Grand-Popo comparativement à la couverture du concurrent. L’autre point important est le forfait de 15.500 FCFA qui donne droit à l’illimité avec une connexion assez fluide. A cela s’ajoute, des activations et des recrutements de nouveaux abonnés.

Nonvitcha, la fête qui perdure…!

Nonvitcha (en mina frères unis) est la rencontre culturelle des peuples Xwla et Xwéda des régions côtières du Sud du Bénin, pour célébrer l’unité et la fraternité.

Fondée en 1921 par Adolphe Gnansounou Akpa, Nonvitcha est une association à but non lucratif placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, avec ses statuts approuvés par arrêté local N°1291/APA du 6 septembre 1933 du gouvernement du Dahomey. Elle a lieu chaque année dans la ville de Grand-Popo le jour de la fête de Pentecôte et célébrée pour la 1re fois en 1923.

Elle est la plus vieille fête de retrouvaille au Bénin. Plus vieille même que l’indépendance du pays, elle perdure dans le temps et a passé le cap du centenaire avec brio. « Quand les principes de bases sont bien définis avec une vision large et très fédératrice, la réussite ne peut-être qu’éternelle. C’est çà même, l’essence de Nonvitcha », a martelé un vieux sage qui recommande aux jeunes béninois de prendre l’exemple sur l’organisation de cette fête pour mieux construire leurs projets d’avenir, afin que ceux-ci, puissent être éternels.