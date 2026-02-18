Nolwenn Leroy très crue sur sa première expérience avec un homme

Nolwenn Leroy , révélée par la Star Academy 2 en 2002, conserve une trajectoire artistique et humanitaire singulière : succès discographique, albums en breton et collaborations prestigieuses, ainsi qu’un engagement de longue date auprès d’associations caritatives. Très discrète sur sa vie privée, la chanteuse s’est toutefois laissée aller à quelques confidences publiques, évoquant notamment ses premiers émois amoureux lors d’une émission télévisée en 2023.

Nolwenn Leroy, révélée par la Star Academy 2 en 2002, conserve une trajectoire artistique et humanitaire singulière : succès discographique, albums en breton et collaborations prestigieuses, ainsi qu’un engagement de longue date auprès d’associations caritatives. Très discrète sur sa vie privée, la chanteuse s’est toutefois laissée aller à quelques confidences publiques, évoquant notamment ses premiers émois amoureux lors d’une émission télévisée en 2023.

Originaire de Bretagne, Nolwenn Leroy a rapidement transformé le tremplin télé en carrière durable. Son premier disque, sobrement intitulé Nolwenn, s’est vendu à environ 600 000 exemplaires, posant les bases d’une discographie variée. Fidèle à ses racines culturelles, elle a publié dans les années 2010 un album intégralement en breton, explorant un répertoire régional rare dans la pop française contemporaine.

Sur le plan artistique, Nolwenn Leroy a fait le choix de travailler avec des producteurs reconnus. Son projet Ô filles de l’eau a été entièrement produit par Jon Kelly, ingénieur et producteur ayant collaboré avec des figures internationales comme Kate Bush. Plus récemment, son album La Cavale a été réalisé avec le concours de Benjamin Biolay, artiste et producteur français dont l’implication est présentée par certains médias comme décisive pour la maturité du disque.

Publicité

Carrière, engagements et confidences

Parallèlement à sa carrière, Nolwenn Leroy est engagée depuis de nombreuses années dans des causes sociales et caritatives. Membre de la troupe des Enfoirés, elle participe aux concerts et opérations au profit des Restos du Cœur, association bien connue pour la distribution d’aide alimentaire et les actions en faveur des personnes défavorisées. Elle a également accepté d’être marraine de l’ancienne Fondation Abbé Pierre, devenue depuis la Fondation pour le logement des défavorisés, malgré les révélations publiques relatives à l’auteur auquel la fondation est associée.

Outre son engagement pour le logement, Nolwenn Leroy s’implique ponctuellement dans d’autres événements caritatifs : elle a participé au Sidaction et au Téléthon, et s’est mobilisée pour des actions liées à la recherche sur la maladie d’Alzheimer. Ces participations s’inscrivent dans une continuité d’actions publiques en faveur des plus démunis et des causes de santé.

Sur le plan privé, la chanteuse reste réservée mais accepte parfois de livrer des anecdotes. Invitée en 2023 dans l’émission Chemin de traverse sur France 2, animée par Agathe Lecaron, elle a évoqué avec malice ses premiers émois sentimentaux d’adolescente. Elle a raconté que sa toute première fois « devait être en 3e », en nommant un garçon appelé Clément, puis a parlé de son « vrai premier amour », un garçon prénommé Aurélien, rencontré « à l’école du château à Guingamp ».