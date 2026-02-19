Nolwenn Leroy ouvre sa maison familiale 24 ans après son sacre

Nolwenn Leroy ouvre une fenêtre sur sa vie familiale loin des projecteurs : installée près d’Aix‑en‑Provence dans une maison entourée d’oliviers, la chanteuse qui a marqué une génération reste fidèle à une quête de simplicité et d’équilibre, tout en continuant à entretenir des liens étroits avec la Bretagne qui l’a vue naître.

La trajectoire professionnelle de Nolwenn Leroy a basculé en une soirée : le 21 décembre 2002, à 20 ans, elle remporte la première Star Academy et s’impose rapidement sur la scène française. Son premier single, Cassé, rencontre un succès immédiat et installe durablement son nom auprès du public. Dix ans après son sacre, l’album Bretonne (2010) constitue un tournant artistique, rendu salutaire par son hommage aux racines bretonnes et par l’accueil chaleureux du public.

Sur le plan personnel, la chanteuse a construit sa vie autour d’attaches familiales fortes. Née en Bretagne, elle vit des bouleversements précoces : le divorce de ses parents alors qu’elle a 11 ans la conduit à grandir aux côtés de sa mère, figure qu’elle présente comme déterminante dans sa sensibilité. De son propre aveu, interrogée par Radio France en janvier 2025, sa mère lui a transmis « l’amour de tout ce qui est caché, mystérieux, presque onirique et mystique ». À la naissance, elle porte le nom de Nolwenn Le Magueresse ; au moment de lancer sa carrière, elle choisit d’adopter le nom de Nolwenn Leroy, en hommage à sa mère. Depuis 2008, elle partage sa vie avec l’ancien tennisman Arnaud Clément ; le couple est parent d’un garçon, Marin, né en 2017.

La maison familiale en Provence : un refuge de nature et de douceur

Au fil des années, Nolwenn Leroy a ressenti le besoin de ralentir et d’installer sa famille dans un cadre apaisé. Selon un portrait publié par Le Journal de la Maison, elle vit désormais près d’Aix‑en‑Provence dans une maison nichée au milieu d’oliviers et de nature, choisissant une existence plus discrète et protégée du tumulte médiatique. Dans les colonnes de La Provence, elle confiait : « La Provence m’a toujours fasciné… c’est facile de s’y sentir bien. »

Les journées familiales sont décrites comme simples et rythmées par la proximité avec la nature : promenades, moments partagés et instants ordinaires loin de l’agitation permanente. Arnaud Clément a, lui aussi, évoqué ce quotidien fait de balades et de respiration, soulignant le choix du couple pour un mode de vie tourné vers l’extérieur et la quiétude.

Malgré cet ancrage méridional, Nolwenn Leroy conserve un lien ténu mais réel avec la Bretagne. Elle partage son temps entre le Sud et ses terres natales, et c’est d’ailleurs sur ces terres qu’elle a tourné la série Brocéliande, diffusée sur TF1.