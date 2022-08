Nollywood: Top 8 des actrices nigérianes qui se sont mariées très jeunes

De nombreuses stars de Noollywood se sont mariées alors qu’elle étaient encore adolescentes. Même si l’on est pas en mesure de parler de mariage forcé, il faut dire que la plupart de ces mariages n’ont pas duré assez longtemps. A part Regina Daniels dont le cas fait régulièrement polémique, Voici 7 autres actrices de Nollywood qui se sont mariées très jeunes.

8- Stella Damasus

Damase a épousé son premier mari, Jaiye Aboderin, à 21 ans en 1999. Le couple a eu deux filles avant la mort de Jaiye en 2004. L’actrice s’est remariée en 2007 avec Emeka Nzeribe. Le mariage a duré sept mois avant un accord mutuel de divorce.

En 2011, elle s’est attachée au producteur et réalisateur primé de Nollywood Daniel Ademinokan en tant que troisième mari. Cela a finalement également conduit à une séparation en 2020 et à un divorce l’année qui a suivi. Leur relation a suscité de nombreuses controverses car les deux parties n’ont jamais admis publiquement être sorties ensemble, fiancées ou même mariées jusqu’en 2014.

7-George Shan

L’actrice s’est mariée pour la première fois en 1985 alors qu’elle n’avait que 16 ans. Elle a eu deux enfants pour son premier mari, dont elle a divorcé en 1991 à l’âge de 21 ans.

En 2011, elle s’est mariée lors d’une cérémonie discrète, à laquelle n’ont assisté que les membres de sa famille et quelques de ses amies. Elle aurait opté pour un mariage discret car on lui avait conseillé d’être moins ouverte sur sa vie privée si elle voulait que son mariage dure. Elle a épousé Anthony Nwosisi, comme troisième mari, mais malheuresement le mariage n’a pas non plus duré.

En 2020, elle a révélé ses ambitions de se marier pour la quatrième fois. Dans sa publication Instagram, l’actrice a révélé que son nouvel homme est également de Cross River comme elle, ajoutant qu’elle avait été sceptique dans le passé, mais cette union semble être celle scellée par Dieu.

6- Liz Benson

L’actrice vétéran était mariée à Samuel Gabriel Etim. Elle l’a perdu au milieu de la vingtaine.

Elle a eu une autre chance de se marier après sa conversion au christianisme et a épousé l’évêque Great Ameye lors d’une cérémonie très discrète à Abuja en 2009. Ensemble, les deux sont impliqués dans un ministère évangélique chrétien dans lequel son mari est pasteur alors qu’elle est évangéliste.

5-Obot Etuk

Le premier mariage d’Obot Etuk a eu lieu en 1985 alors qu’elle n’avait que 15 ans et que son mari, nommé Kirikko, avait 18 ans. Kirikko est ensuite allée aux États-Unis et a rencontré un autre homme avec qui elle va finalement flirter. Ils ont eu trois enfants avant de se séparer et de divorcer légalement en 2002.

L’actrice Obot Etuk et le regretté Ernest Asuzu ont également eu une histoire d’amour avant de se marier.

4-Regina Daniels

La jeune actrice s’est mariée avec le milliardaire Ned Nwoko en avril 2019 alors qu’elle n’avait que 18 ans.

Le mariage continue de susciter beaucoup de réactions controversées de la part de ses détracteurs qui n’ont pas encore compris pourquoi elle a épousé un homme de 64 ans, en laissant son petit-ami.

Regina Daniels a récemment accueilli son premier enfant avec Ned Nwoko qu’ils ont nommé Prince Munir Neji Nwoko.

3-Omotola Jalade Ekeinde

Beaucoup de gens ne savent pas qu’Omotola alias Omosexy s’est mariée avec son mari pilote à l’âge de 18 ans. Selon les informations, les deux tourtereaux se sont rencontrés 2 ans avant le mariage officiel. Le couple a célébré l’année dernière 25 ans de mariage. Elle compte plus de 300 interprétations à son actif, et devient dans son pays, l’actrice la plus célèbre de sa génération

2-Patience Ozokwor

Patience Ozokwor s’est mariée à l’âge de 19 ans. L’actrice vétéran ne manque pas de qualifier son union de mariage arrangé. Selon les informations qu’elle a donnée dans une récente interview, ses parents l’ont forcée à se marier à cet âge précoce pour des raisons qu’elle n’est pas en mesure de dire sauf que cela peut être dû à l’influence d’une famille polygame comme celle dans laquelle elle se trouvait.

1-Omoni Oboli

L’actrice s’est mariée en 2000 à 21 ans. Elle a rencontré son mari lorsqu’elle a commencé sa carrière d’actrice en 1996, et les deux se sont mariés quatre ans plus tard. Les rapports ont également indiqué qu’ils se sont mariés deux semaines seulement après avoir commencé à sortir ensemble. Les deux tourtereaux ont célébré récemment leur 20è anniversaire de mariage, avec trois enfants.