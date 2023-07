Nollywood : l’actrice Cynthia Okereke est décédée

- Publicité-

Annonçant le malheureux incident ce mercredi 12 juillet 2023 dans une publication Instagram, l’acteur et cinéaste populaire, Joseph Okechukwu, a déclaré qu’Okereke était décédé mardi soir.

Partageant la photo de l’actrice, Okechukwu a déclaré qu’il était sur le point de payer le billet d’avion de Cynthia pour venir en Amérique avant sa mort.

Il a écrit : « REPOSEZ EN PAIX, Nwanyi oma. Je suis brisé au-delà des mots. Le fait que j’étais sur le point de payer votre billet d’avion pour venir terminer ce que nous avons commencé seulement pour entendre que vous êtes allé être avec Lord hier soir est l’une des choses les plus difficiles que j’ai eu à gérer ces derniers temps.

Je prie pour pouvoir me remettre du choc. La vie n’est vraiment qu’un brouillard. Une minute tu l’as, la suivante tu ne l’as pas. Depuis plus de 20 ans que je te connais, tu es une âme tellement incroyable, décente et adorable à côtoyer. Les mots me manquent. Puisse votre douce âme reposer jusqu’à ce que nous nous retrouvions dans la gloire. #CynthiaOkereke.

Depuis l’annonce de sa mort, certaines de ses co-stars et collègues de l’industrie cinématographique commencent à partager des informations sur sa vie et leurs merveilleux souvenirs d’elle.

Il convient de rappeler que la défunte actrice et Clemson Cornel ont été kidnappés alors qu’ils revenaient d’un plateau de tournage dans la ville d’Ozalla, dans l’État d’Enugu, le vendredi 29 juillet 2022.

Qui est Cynthia Okereke ?

Cynthia Okereke est une actrice nigériane de Nollywood qui a joué de nombreux rôles. Elle est surtout connue pour ses personnages tristes (cry-cry) pour les nigérians.

Selon les médias locaux, le 20 avril 1960, elle est née à Enugu, dans l’État d’Enugu, dans l’est du Nigéria. Certains des films dans lesquels elle a joué incluent le film bien reçu de 2003, Osuofia à Londres et la partie 2 pour Osuofia à Londres (2004), Wisdom of the Gods, Chibundu, Woman on Top, North and South,

Elle a également agi A Fool At 40 pour 2004. Films Oda, elle a agi na Reggae Boys, Nwando, The God to Serve, Where Oceans Touch part 1 and 2. Avant sa mort, elle a ajouté de la valeur à l’industrie du divertissement au Nigeria, car elle agit à la fois en anglais et en Igbo.

