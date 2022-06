Noire à la naissance, la peau de cette femme blanchit au jour le jour (vidéo)

Noire à la naissance, cette dame a fini par devenir toute blanche, à 75 ans, une situation inconfortable, qui lui complique la vie de tous les jours. Selon les spécialistes des maladies rares, la septuagénaire souffre du vitiligo, qui est à l’origine de la dépigmentation de la peau.

Cette vieille femme, qui a, aujourd’hui, 75 ans, n’aurait jamais imaginé qu’elle allait, un jour, se retrouver avec une peau blanche à plus de 90%, vu qu’elle est venue au monde avec une peau noire. Et pourtant, le mal, qui la ronge, a fini par lui donner l’aspect de femme « blanche ».

L’histoire déchirante de cette vieille dame est narrée dans une vidéo de 9 minutes 22 secondes, et raconte le quotidien de la victime.

Le vitiligo, qu’est-ce que c’est ?

D’après une vidéo, qui fait le tour des réseaux sociaux, une vieille femme présente l’aspect d’une albinos, alors qu’elle n’en est pas une. En réalité, la dame de 75 ans souffre du vitiligo, à en croire les experts épidermiques. Selon les informations, à cause de cette maladie, les proches de la septuagénaire ont fini par s’écarter d’elle, croyant, surement, avoir affaire à quelqu’un, qui est atteint d’une maladie contagieuse.

Le vitiligo (encore appelé leucodermie ou achromie) est une maladie épidermique, symptomatique de taches blanches, qui se développent et se répandent, progressivement, sur toutes les parties du corps de la personne atteinte. Ces taches blanches sont de dimension, d’aspect et de localisation variables, qui tendent à s’agrandir. Cette absence de pigment touche, principalement, le visage, les extrémités, les articulations et les zones de friction.

Les résultats de recherches ont montré que cette pathologie apparaît, quand les cellules reproductrices des pigments meurent ou cessent de fonctionner. Cet aspect, qui peut être plus visible chez les personnes à la peau foncée, peut toucher toutes les parties du corps, à savoir : la bouche, les cheveux et les yeux.

Selon les experts, il existe un traitement pour le vitiligo, qui peut donner un résultat satisfaisant, quant à l’apparence de la peau. Toutefois, ajoutent ces derniers, le mal, lui-même, ne peut être guéri.