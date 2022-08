Niveau inquiétant de la montée du fleuve Niger: les populations invitées à la prudence

Les communes riveraines des fleuves Niger et Ouémé sont sous la menace d’inondation. La montée du niveau des eaux devient inquiétante et exige des mesures pour éviter des cas de noyade.

La cellule interinstitutionnelle de prévention et d’alerte du système d’alerte précoce du Bénin a publié le lundi 22 Août 2022 son bulletin d’alerte aux inondations. Selon le contenu du bulletin, le niveau de l’eau dans certaines communes est inquiétant. Il s’agit notamment des Communes au Sud-Est du pays.

Cette zone est en effet confrontée- à une crue inquiétante au niveau de la vallée de l’Ouémé de même que le nord exposé à la montée du fleuve Niger. En effet, d’après le bulletin, 919 002 personnes, 8292 hectares d’habitations, 62179 hectares de champs agricoles et 277 km de pistes sont potentiellement exposés à cette crue.

Le niveau de l’eau est monté au point où Le fleuve Ouémé a atteint des hauteurs inquiétantes au point où Zangnanado est à 780 cm et Bonou 675 cm. « Les circonvoisins sont donc confrontés à un risque moyen de catastrophe imminent. De même les populations de Karimama et de Malanville qui doivent rester sur leur garde au risque de se faire surprendre désagréablement« , mentionne le bulletin qui précise que que l’eau va continuer à gagner du terrain au niveau du fleuve Ouémé et du fleuve Niger durant les soixante-douze prochaines heures.