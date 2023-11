Nisa 2023: Kadhy Touré reconnaissante après son sacre

- Publicité-

Après avoir remporté le trophée Nisa d’Or 2023, l’actrice et animatrice ivoirienne Kadhy Touré a manifesté sa gratitude. Elle l’a fait à travers une publication sur sa Page Facebook.

La talentueuse animatrice et actrice ivoirienne Kadhy Touré, l’éminente animatrice et actrice, a ajouté un nouveau trophée à sa collection grâce à son film intitulé « Marabout Chéri », lors de la prestigieuse cérémonie de distinction « Nuit Ivoirienne du Septième Art et de l’Audiovisuel », le samedi 18 novembre 2023.

Après son sacre, Kadhy Touré a manifesté sa reconnaissance au Seigneur et à tous ses proches à travers une publication sur sa page Facebook le dimanche 19 novembre 2023. « Hier soir lors de la nuit Ivoirienne du 7e Art en Côte d’Ivoire, nous avons remporté 5 prix, dont le prestigieux NISA d’or. Je suis profondément reconnaissante envers Dieu. Un sincère remerciement à toute l’équipe du film et aux cinéphiles africains qui ont été nombreux à remplir les salles de cinéma, faisant de ce film le plus gros succès au box-office », a écrit l’actrice.

Il faut noter que Kadhy Touré avait déjà remporté en 2019 le prix de la meilleure interprétation féminine catégorie « cinéma » à la Nuit ivoirienne du 7eme Art.

Outre sa carrière d’actrice et d’animatrice télé, Kadhy Touré est également connue pour son rôle dans la série à succès « Brouteur.com » en 2012. En 2016, elle a fondé sa propre maison de production, « Brown Angel Entertainment », et est devenue scénariste et réalisatrice de son premier long métrage intitulé « L’Interprète », dans lequel elle tient également le rôle principal. Ce film a remporté un grand succès, notamment le prix du meilleur montage au FESPACO en 2017. Forte de cette réussite, Kadhy Touré revient avec la suite du film, « L’Interprète 2 ».