Nikanor: son manager réagit aux révélations de Sessimè sur leur relation amoureuse

Le staff du chanteur béninois Nikanor a réagi aux révélations faites par Sessimè qui confirme être en couple avec le fils du pays depuis plus de 5 ans.

Le samedi 26 décembre 2022, la chanteuse béninoise Sessimè a avoué lors d’une discussion avec ses abonés qu’elle est en couple avec le chanteur Nikanor depuis plus de 5 ans. Le sujet a été abordé en réponse à un internaute alors que la chanteuse exprimait son indignation contre l’émission The Bachelor diffusée par la chaîne Canal+ pop.

Une occasion choisie par Sessimè pour clarifier à qui veut l’entendre, sa situation matrimoniale. « « Château Bertin alors, même si tu as un faux-compte je vais t’informer : 1- l’amour n’a pas d’âge 2- je suis en couple avec Nikanor depuis plus de 5 ans dans une relation sérieuse avec implication de nos familles (C’est mon homme que ça te plaise ou non ) », a lâché la fana fana lady.

Mais depuis lors, la réaction de Nikanor se fait attendre. L’artiste n’a pas daigné donné sa position sur ce sujet qui fait grand bruit. Contacté par DBmédia, le manager de l’interprète du titre « Vis ta vie », Bechet Steev a réagi sans convaincre. « Le staff de Nikanor ne confirme rien du tout. Je pense que vous avez bien constaté qu’il n’y a eu aucune réaction de notre part »a-t-il répondu.

Pourquoi ce jeu de Cache cache ?

Une réaction qui sème encore plus le doute sur une relation amoureuse vieille de plus de Cinq ans entre deux adultes. A ce titre, on est tenté de demander ce qui pourrait expliquer ce jeu de cache-cache quand on sait qu’il n’y a rien de mal à tomber amoureux ou à être en couple. A moins que les deux tourtereaux ne soient vraiment pas sûrs de l’issue de cette histoire d’amour.

Pour rappel, le chanteur Nikanor a présenté il y a environ deux ans Fredia Kesso comme la femme de sa vie. Le couple a annoncé la naissance de leur premier enfant le dimanche 30 mai 2021 en marge de la journée dédiée à la fête des mères.