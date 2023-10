Nigeria: Victor Osimhen accusé d’avoir fait emprisonner sa sœur

- Publicité-

Victor Osimhen pourrait manquer plusieurs mois de compétition, après sa blessure aux ischio-jambiers survenue lors du match amical contre l’Arabie saoudite (2-2) à Portimao, Portugal, vendredi dernier. Le joueur devra subir une IRM afin de déterminer l’étendue de sa blessure, laissant ses supporters en proie à l’inquiétude.

Cependant, cette préoccupation ne s’arrête pas là pour Osimhen, car il est au cœur d’une polémique qui secoue actuellement la scène médiatique. Osita Okolo, qui est liée à la star nigériane par le mariage avec sa sœur, a publié une vidéo sur Twitter montrant l’arrestation musclée de membres de sa famille par les services spéciaux. Selon Okolo, cette arrestation a été effectuée à la demande présumée de Victor Osimhen lui-même.

« Victor Osimhen a envoyé la DSS pour enlever de force sa sœur, qui est également ma femme, dans le cadre d’une affaire actuellement devant les tribunaux, opposant Osimhen et moi« , a déclaré Osita Okolo. Selon lui, sa femme et ses enfants sont détenus depuis cinq jours, ce qui a suscité une vive préoccupation au sein de la communauté sportive.

Il convient de noter qu’Osita Okolo a également évoqué un conflit financier en cours entre lui et le joueur, en lien avec la commission due pour la transaction de transfert de Victor Osimhen vers le Naples en 2020, un montant dépassant les 400 000 $. Pour l’heure, le joueur n’a pas encore réagi publiquement à ces allégations, laissant ses fans et les observateurs dans l’attente de plus d’informations sur cette affaire.