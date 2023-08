Nigeria : une infirmière tuée par des ritualistes à Ibadan, son utérus arraché

Au Nigéria, une jeune infirmière, Omoniyi Boluwatife, a été retrouvée morte ce vendredi 11 août 2023, son utérus horriblement enlevé lors d’une sortie en boîte de nuit à Ibadan.

Omoniyi Boluwatife, diplômée enthousiaste de la Lead City University, a récemment été intronisée au Conseil des infirmières et sages-femmes du Nigeria. Sa famille et ses amis étaient fiers de son avenir brillant en soins infirmiers. Ainsi, elle a décidé de rejoindre ses amis dans une boîte de nuit pour célébrer cette étape importante de sa vie et marquer le début de ce qui devait être une carrière épanouissante.

La soirée était festive, reflétant son engagement envers sa profession et son travail acharné. Cependant, ce qui a commencé comme une nuit festive s’est rapidement transformé en un cauchemar qui hanterait ceux qui l’avaient connu. La mère de Boluwatife avait quitté Port Harcourt, dans l’État de Rivers, pour rejoindre sa fille pendant son triomphe. Aussi, ils ont échangé des adieux sincères, sans savoir que ce geste banal serait leur dernier.

Le corps sans vie de Boluwatife a été découvert le lendemain matin, un témoignage sinistre de la fragilité de la vie et du mal qui se cache dans l’ombre de la société. Les horribles détails de sa mort, tels que l’ablation violente de son ventre, ont laissé sa famille, ses amis et ses collègues aux prises avec des questions et consumés par le chagrin.

Les autorités ont commencé une enquête sur les circonstances de la mort de Boluwatife avec l’intention de découvrir la vérité derrière cet acte odieux. Cependant, le processus judiciaire ne peut effacer la douleur et la perte ressenties par les personnes qui l’aimaient.