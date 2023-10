Nigeria: une explosion dans une raffinerie illégale fait au moins 37 morts

L’explosion a eu lieu dimanche en fin de journée, dans l’État du Rivers, au sud du Nigeria. Au moins 37 personnes dont deux femmes enceintes sont décédées.

Au moins 37 personnes, dont deux femmes enceintes, sont mortes brûlées après l’explosion d’une raffinerie de pétrole illégale dans le sud du Nigeria, ont déclaré mardi un responsable local de la sécurité et un chef de communauté. L’explosion est survenue dimanche en fin de journée dans l’État de Rivers, région du delta du Niger dévastée par des décennies de vandalisme et d’exploitation illégale d’hydrocarbures.

Selon Chima Avadi, un militant local, les ouvriers raffinaient du pétrole provenant d’un tuyau vandalisé. « Lorsqu’ils partent de l’endroit où ils ont vandalisé le tuyau, ils se dirigent vers l’endroit où ils cuisinaient. C’est ainsi que le feu a pris », a déclaré Avadi.

Les explosions de raffineries gérées localement sont fréquentes dans la région du delta du Niger, riche en pétrole, mais pauvre, où la plupart des installations pétrolières du pays sont la cible d’un vol chronique de pétrole. Les opérateurs »véreux »évitent souvent les régulateurs en installant des raffineries dans des zones reculées.

Depuis des années, le Nigeria tente de lutter contre les raffineries de brut illégales, sans grand succès, en partie parce que des politiciens et des responsables de la sécurité ayant des liens puissants sont impliqués, selon des groupes environnementaux locaux. Le vol de pétrole brut, le vandalisme sur les oléoducs et les batailles juridiques concernant les déversements de pétrole poussent les majors pétrolières opérant au Nigeria à vendre leurs actifs sur terre et en eaux peu profondes pour se concentrer sur les opérations en eaux profondes.