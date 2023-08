Nigéria: un pasteur met le feu à une femme lors d’une prière dite « spéciale »

Une jeune femme de 21 ans, identifiée comme Sukura Owodunni, aurait été brûlée par un pasteur, Taiwo Odebiyi, alors qu’il tentait de la délivrer dans sa paroisse de Chérubins et Séraphins Maberu située à Offin, dans l’État d’Ogun au Nigéria, ont rapporté les médias locaux.

Selon PUNCH Metro, l’incident s’est produit le 17 août dernier. Une fidèle de l’église des Chérubins et Séraphins Maberu située à Offin, dans l’État d’Ogun, a été invitée par son pasteur pour une prière spéciale. Le but était de la délivrer des forces sataniques qui auraient trouvé refuge dans son corps.

L’homme de Dieu aurait ordonné à la fidèle, une certaine Sukura Owodunni, de venir avec du parfum, des œufs locaux et une bougie pour la prière spéciale. Alors qu’il priait pour elle, le pasteur aurait versé le parfum sur le corps de la dame et allumé la bougie. Immédiatement après que le serviteur de l’Eternel ait allumé la bougie, Owodunni aurait pris feu, lui causant de graves brûlures à la poitrine, à l’épaule et aux jambes.

« La dame a été abandonnée à son sort après l’incident. La victime a été transportée à l’hôpital pour des soins médicaux« , a indiqué la police locale, contactée par un témoin oculaire de la scène. «Nos hommes ont arrêté le suspect. L’affaire sera transférée au Département national des enquêtes criminelles une fois l’enquête préliminaire terminée », a déclaré l’officier de police divisionnaire d’Adigbe, le CSP Abdulfattah Ogunsanya, aux journalistes.