Nigéria: un pasteur fait son sermon en portant un AK-47, la police l’interpelle (vidéo)

Le porte-parole de la police nigériane, CSP Olumuyiwa Adejobi, a réagi à une vidéo tendance d’un pasteur portant un AK-47 alors qu’il prêchait dans son église dimanche 12 février.

Récemment, une vidéo montrant le pasteur nigérian Uche Aigbe, président de House on The Rock Abuja, portant un AK-47 pendant son sermon a fait surface sur les réseaux sociaux. La vidéo a rapidement suscité de vives réactions et a été largement commentée sur les plateformes en ligne.

Dans la foulée, les membres de son église sont venus à sa défense en affirmant que l’arme n’était portée que pour des fins d’illustration et qu’elle n’était pas chargée. Ils ont également déclaré que personne dans l’église n’avait peur de l’arme.

Réagissant à la situation, le porte-parole de la police nigériane a rappelé que le port d’armes en public est strictement réglementé par la loi et que toute personne suspectée de violer cette loi sera investiguée. Dans un post sur la page officielle de la police, il a également exhorté les pasteurs à être des modèles positifs pour leur congrégation et à incarner des valeurs de paix et de respect de la loi.

« La vidéo a été transmise au commissaire de police du FCT. L’ecclésiastique a été interpellé et auditionné car personne n’est autorisé à porter des armes à l’exception d’un officier de justice », a écrit l’officier.