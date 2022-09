Nigéria : un pasteur condamné à 7 ans de prison, les motifs … (photo)

Reconnu coupable des faits d’escroquerie, à l’encontre de l’un des membres de son église, le pasteur nigérian, Cletus Ilongwo, basé à Lagos, a été condamné à 7 ans de prison, par un tribunal des infractions spéciales d’Ikeja. Le montant des infractions, reprochées au pasteur-président du Power of the Holy Ghost Evangelical Ministry, s’élèvent à 59,7 millions de Nairas, soit plus de 90 millions de FCFA.

Au Nigéria, les faits d’escroquerie sont légions, et peuvent, parfois, impliquer des hommes d’église, pourtant, censés jouir d’une bonne moralité. Selon les informations des médias locaux, un pasteur, du nom de Cletus Ilongwo et basé à Lagos, s’est, en effet, rendu coupable de faits d’escroquerie, vis-à-vis de l’un des membres de sa communauté.

Contactée par la presse, la victime raconte que l’action de l’homme de Dieu lui a coûté son emploi, alors qu’elle exerçait dans l’une des plus grandes institutions bancaires du pays. Les sources judiciaires relatent que, devant la juridiction compétente, dans la journée du jeudi 22 septembre 2022, Ilongwo a été reconnu coupable de 7 chefs d’accusation, liés à la fraude et au vol.

Après l’énoncé du verdict, Sherifat Solebo, qui a présidé la séance, a ordonné la confiscation de la propriété du condamné, au profit du plaignant. « Sa Toyota Prado doit, également, être confisquée par le gouvernement fédéral, à titre de restitution pour régler le plaignant. », a déclaré la juge.

Pour rappel, en 2018, l’EFCC a arrêté et mis en accusation Ilongwo, le pasteur-président du Power of the Holy Ghost Evangelical Ministry, à Lagos, pour avoir escroqué un membre de son église, après que ce dernier a signalé un cas de fraude contre sa personne. le montant du préjudice, à cette époque-là, s’élevait à quelque 85 millions de Nairas.