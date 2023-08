Nigéria: un homme tue son père pour une dette de 70 000 nairas

Le Corps de la communauté, de l’orientation sociale et de la sécurité de l’État d’Ogun au Nigéria, a déclaré avoir arrêté un homme de 38 ans, Matthew Ifeanyi, qui aurait attaqué son père, Anthony Nnadike, avec une machette, entraînant sa mort.

Ifeanyi aurait massacré à mort son père en raison de son incapacité à lui rembourser les 70 000 nairas qu’il lui devait depuis juillet 2022. C’est ce qu’indique un communiqué publié mercredi par le bureau du commandant de l’État de So Safe, Soji Ganzallo, et signé par le directeur de l’information et des relations publiques, Moruf Yusuf.

« Le mardi 29 août 2023, l’information est parvenue au surintendant Alabi Gafar, officier divisionnaire du corps au commandement divisionnaire d’Alade/Atago/Ntabo qu’au 11, rue Ibikunle, Diamond Estate, le long de la région d’Olorunda, Eruobodo Ntabo, Ijoko à Ado. Région de gouvernement local d’Odo/Ota, qu’un homme d’âge moyen aurait attaqué son père biologique avec un coutelas », indique le communiqué rapporté par la presse ghanéenne.

Le communiqué ajoute que l’équipe de patrouille du commandement divisionnaire a ensuite été chargée de secourir la malheureuse victime et de faire arrêter le fils et qu’une fois arrivée sur les lieux, la victime avait été transportée d’urgence à l’hôpital général le plus proche en raison des blessures subies. Son décès a ensuite été confirmé par le médecin de garde à l’hôpital.

Ifeanyi, au cours de l’enquête préliminaire, aurait avoué le meurtre de son père en raison de son incapacité à rembourser les 70 000 nairas qu’il lui devait depuis le 22 juillet 2022. Il aurait en outre avoué qu’il avait été contraint de commettre cet acte après avoir démissionné de son ancien emploi pour se lancer dans une entreprise, mais que son père n’avait pas pu lui fournir l’argent.

Le suspect aurait été transféré au quartier général de la division de Sango du commandement de la police d’État pour une enquête plus approfondie et des poursuites.

