Nigéria: un homme de 57 ans, accusé de sorcellerie, brûlé vif a Adamawa

Une foule en colère a tué un homme de 57 ans, Benson Timothy, et sa dépouille a été incendiée après avoir été accusé de sorcellerie dans le village de Dumna, dans la zone de gouvernement local de Guyuk, dans l’État d’Adamawa.

L’incident s’est produit le dimanche 15 mai 2022. Selon SaharaReporters, parmi la foule se trouvaient quatre hommes d’âge moyen, Ezekiel Kumtha, Awo Mesa, Ishaku Sanda et Oga Dapila, qui l’ont accusé d’avoir causé la mort d’enfants mineurs dans la communauté. La foule a sauté sur lui avec des matraques et l’a également bombardé de pierres avant de mettre le feu à son corps.

D’après les témoins de la scène, une dispute avait commencé dans un bar, lorsque le défunt et ses assassins présumés se sont livrés à un débat houleux sur la cause de la mort mystérieuse d’enfants dans le village. La police de l’État d’Adamawa a confirmé mercredi l’arrestation des présumés coupables. L’enquête dirigée par l’inspecteur Zakka Musa a révélé que les accusés avaient conspiré contre leur victime avant de le tuer sauvagement.

Le procureur a déclaré que les infractions, qui sont l’association de malfaiteurs et l’homicide volontaire, contrevenaient aux articles 60 et 192 de la loi de 2018 sur le Code pénal de l’État. Alors que les présumés auteurs de l’acte ignoble plaident « non coupable » sur les 2 chefs d’accusation, le juge ordonna leur placement en garde à vue et ajourna l’affaire au 5 juillet 2022.