Nigeria : Samson Adamu nommé secrétaire général de la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé lundi la nomination de Samson Adamu au poste de secrétaire général, une décision qui place le dirigeant nigérian à la tête de l’administration opérationnelle de l’instance continentale et le fait succéder à Veron Mosengo-Omba, en poste depuis quatre ans.

Ce changement intervient alors que la CAF poursuit des chantiers de réforme et de développement à l’échelle africaine. La fonction de secrétaire général rassemble les responsabilités administratives et opérationnelles liées à l’organisation des compétitions et à la gestion quotidienne de la confédération.

Samson Adamu occupait déjà des fonctions importantes au sein de la CAF, où il a contribué à la supervision de plusieurs compétitions et à l’adaptation des structures internes. Son parcours au sein de l’instance l’a amené à jouer un rôle central dans l’organisation d’événements et dans la modernisation des procédures.

Titulaire d’un diplôme en gestion du sport, il s’est impliqué tant dans les compétitions de clubs que dans les échéances des sélections nationales, et a participé à l’élaboration de mesures visant à améliorer la transparence et l’efficacité administrative au sein de la confédération.

Parcours et responsabilités

Le profil technique et stratégique d’Adamu a été mis en avant par les instances dirigeantes lors de sa nomination, qui vise à assurer la continuité des travaux en cours au sein de la CAF.

Il prend la relève de Veron Mosengo-Omba, dont le mandat de quatre années a été marqué par une importante phase de restructuration au sein de la confédération