Nigéria: mise en berne du drapeau national en l’honneur de Sa Majesté la reine Elizabeth II

En l’honneur de Sa Majesté la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre 2022, le gouvernement fédéral du Nigéria a mis en berne le drapeau national du 11 au 12 septembre sur toute l’étendue du territoire nigérian.

Selon les Règles pour la mise en berne du drapeau national au Nigéria les drapeaux seront en berne sur tous les édifices et établissements du gouvernement du Canada, au pays et à l’étranger. Le gouvernement fédéral a émis une directive à tous les ministères, départements et agences (MDA) du gouvernement, y compris toutes les missions étrangères, pour mettre le drapeau national en berne le dimanche 11 septembre et le lundi 12 septembre 2022, en l’honneur du décès de la reine Elizabeth II, souveraine du Royaume-Uni (RU) et présidente du Commonwealth des Nations.

Le ministre de l’Intérieur, Rauf Aregbesola, qui a annoncé la directive au nom du gouvernement dans un communiqué, vendredi à Abuja, a déclaré que le Nigeria compatit avec le gouvernement et le peuple du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde entier. Le communiqué se lit ainsi : « En l’honneur de la reine Elizabeth II, souveraine du Royaume-Uni, présidente du Commonwealth et personnalité mondiale éminente, dont le décès a été annoncé, le ministère de l’Intérieur du gouvernement fédéral du Nigeria déclare que tous les drapeaux du Nigeria et de nos missions à l’étranger seront mis en berne le dimanche 11 septembre 2022 et le lundi 12 septembre 2022. Nous compatissons avec le gouvernement et le peuple du Royaume-Uni et tous les peuples affectés du Commonwealth et du monde. »