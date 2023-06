Nigéria: les multimilliardaires Aliko Dangote et Bill Gates chez le président Bola Tinubu

Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a rencontré lundi 19 juin 2023, Aliko Dangote, président et coprésident du groupe Aliko Dangote, et Bill Gates, cofondateur de Microsoft et coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Après Niamey, le duo milliardaire Aliko Dangote et Bill Gates sont à Abuja. Lundi 19 juin 2023, le président Bola Tinubu a rencontré Aliko Dangote, président du groupe Dangote, et Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates, à la Villa Aso Rock, à Abuja. Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la Fondation Gates à travailler avec les dirigeants et les partenaires pour soutenir l’innovation susceptible d’accélérer les progrès et d’améliorer les conditions de vie dans toute l’Afrique.

M. Dangote a révélé que la visite au palais présidentiel nigérian avait pour but d’informer le président des activités de la Fondation Bill et Melinda Gates et de la Fondation Aliko Dangote. M. Tinubu s’est engagé à accorder une attention particulière à la santé et à la sécurité des Nigérians et a salué le courage et l’engagement de Bill Gates à œuvrer pour l’humanité, ainsi que le partenariat avec la Fondation Aliko Dangote.

Le président nigérian a déclaré qu’il ferait tout ce qui est nécessaire pour que les activités de la Fondation Aliko Dangote et de la FBMG au Nigeria et en Afrique soient couronnés de succès, en particulier dans le domaine de l’éradication de la poliomyélite, de la rougeole, du paludisme et d’autres maladies sur le continent. Selon la Fondation Gates, au cours de cette tournée, le milliardaire rencontrera les dirigeants nationaux et régionaux pour les encourager à faire des investissements et à faire progresser les politiques qui favorisent l’innovation et offrent des opportunités équitables, malgré des conditions économiques difficiles.