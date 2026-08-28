Nigeria: les États-Unis vont retirer environ 200 soldats déployés dans le pays

Les États-Unis vont réduire leur présence militaire au Nigeria avec le retrait d’environ 200 soldats d’ici à la fin septembre. Washington maintiendra toutefois une coopération sécuritaire avec Abuja, notamment à travers des équipes de formation et de renseignement.

Les États-Unis prévoient de rapatrier environ 200 militaires actuellement déployés au Nigeria, dans le cadre du soutien apporté aux autorités nigérianes dans la lutte contre les groupes armés islamistes. Selon des informations rapportées par The New York Times, ce retrait devrait être achevé d’ici à la fin du mois de septembre. Cette décision ne signifie toutefois pas la fin de la coopération sécuritaire entre Washington et Abuja.

Déployés au début de l’année 2026, les militaires américains avaient notamment pour mission d’appuyer les forces nigérianes dans leurs opérations contre les organisations jihadistes actives dans le pays et dans la région. Malgré la réduction du dispositif, les États-Unis devraient maintenir une présence militaire plus limitée sur le territoire nigérian. D’après le quotidien américain, des équipes composées de formateurs et de spécialistes du renseignement resteront sur place afin de continuer à accompagner les forces locales.

Ce redéploiement marque ainsi une diminution de l’engagement militaire direct américain au Nigeria, sans remettre en cause les relations sécuritaires entre les deux pays. Washington entend donc privilégier un dispositif plus restreint, centré sur la formation, le partage de renseignements et l’appui aux opérations conduites par les forces nigérianes.