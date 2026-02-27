Nigeria : l’élection présidentielle programmée pour le 16 janvier 2027

La Commission électorale nationale indépendante du Nigeria (INEC) a rendu public, ce jeudi 26 février 2026, une révision du calendrier des scrutins nationaux. Dans la nouvelle feuille de route, l’élection présidentielle est avancée au 16 janvier 2027.

Cette modification déplace de plusieurs semaines la date initialement programmée, qui était le 20 février 2027. Le changement touche directement le calendrier des campagnes et des opérations logistiques liées au déroulement du vote.

Lors du scrutin présidentiel de 2023, Bola Ahmed Tinubu avait été porté à la présidence. Selon l’INEC, le rendez-vous fixé pour janvier prochain concernera donc une présidentielle au cours de laquelle l’actuel chef de l’État se présentera pour obtenir un second mandat.

L’annonce de l’organe chargé des élections intervient par communiqué officiel et impose désormais aux partis politiques et aux candidats d’adapter leurs plans de campagne à ce calendrier remanié.

Conséquences pour la période électorale

Avec cette avancée du scrutin, les formations politiques devront accélérer leurs démarches — sélection des candidats, mise en place des équipes de campagne et mobilisations sur le terrain — afin d’être prêtes pour la nouvelle échéance. Les autorités administratives et logistiques auront aussi moins de temps pour finaliser l’organisation matérielle du vote.

Si l’INEC n’a pas détaillé publiquement toutes les raisons de ce report, la modification du calendrier marque un jalon important de la préparation électorale et pourrait influencer le rythme des confrontations politiques au cours des prochains mois.