Nigéria: le président Buhari célèbre le sacre de Tems aux Grammy Awards 2023

Le président Muhammadu Buhari a félicité la star de l’Afrobeat Temilade Openiyi alias Tems pour avoir une fois porté haut les couleurs du Nigeria en remportant ce dimanche son premier Grammy Awards.

Les réactions continuent d’affluer sur la toile après le sacre de la chanteuse nigériane Tems lors de la cérémonie des récompenses de la musique américaine ce dimanche. Après les stars comme Tiwa Sawage, Waje et Omawumi, c’est le tour du président de la république fédérale du Nigéria d’adresser ses félicitations à la jeune artiste.

Dans une déclaration publiée par son conseiller spécial et porte parole auprès des médias Femi Adesina, Buhari a salué tous les artistes nigérians nominés pour les prix lors de l’événement musical international annuel qui vient de se tenir à Los Angeles.

« Le président Muhammadu Buhari se joint aux fans et aux amoureux de la musique nigériane du monde entier pour célébrer de nouveaux sommets de reconnaissance et d’appréciation alors que le crooner Afrobeat, Tems, remporte la catégorie Meilleure performance de rap mélodique aux Grammy Awards. Le président Buhari félicite Tems, Temilade Openiyi, pour avoir montré son talent au monde, avec dévouement et travail acharné, ce qui, encore une fois, a placé le Nigeria sous les projecteurs« , a écrit-t-il écrit avant de remercier particulièrement Burna Boy, pour son impact considérable sur le domaine musical mondial.

Pour rappel, la chanteuse a remporté le prix de la « Meilleure performance de rap mélodique » aux côtés des rappeurs américains Drake et Future pour son travail sur la chanson « Wait for U ». Le morceau a battu des records incroyables devant les chansons d’autres célèbres artistes, dont Jack Harlow (« First Class »), Kendrick Lamar (« Die Hard »), Latto (« Big Energy (Live) »), DJ Khaled (« Beautiful »).