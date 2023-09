Nigéria: le corps du rappeur Mohbad exhumé par la police

- Publicité-

La police de l’État de Lagos a exhumé ce jeudi 21 septembre 2023, le corps du célèbre chanteur et rappeur nigérian, Ilerioluwa Oladimeji Aloba, mieux connu sous le nom de Mohbad, afin de procéder à une autopsie, rapportent les médias locaux.

La tragique disparition de Mohbad a bouleversé la scène musicale nigériane et a rapidement donné lieu à des controverses et polémiques, avec des accusations portées à l’encontre de son ancien mentor, Naira Marley, qui est soupçonné d’être impliqué dans sa mort. Alors que la polémique continue de s’enfler, l’Etat a finalement décidé de se mêler à l’affaire en ordonnant l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les conditions du décès du jeune artiste.

Selon les médias locaux nigérians, le commandement de la police de l’État de Lagos a mis en place, un comité de 13 hommes chargé de mener une enquête approfondie sur les circonstances de sa disparition.

Ce comité d’enquête, qui a débuté ses travaux le lundi 19 septembre, aura pour mission de mener une enquête approfondie et rigoureuse afin de démêler le vrai du faux. Son rapport final devrait être rendu dans les deux prochaines semaines, permettant ainsi de faire toute la lumière sur cette affaire tragique.

Pour rappel, la mort de Mohbad a plongé le monde de la musique nigériane dans une profonde tristesse et a suscité une vague d’émotion à travers tout le pays. Ses fans et le public en général ont exprimé leur choc et leur volonté de connaître la vérité sur ce qui s’est réellement passé. L’exhumation de son corps pour mener une autopsie complète est un pas important vers l’établissement de la vérité et la recherche de justice.

