Nigéria: l’artiste Chop Boii et son producteur retrouvés morts dans une maison à Abuja

Le musicien nigérian Chop Boii, a été retrouvé mort assassiné aux côtés de trois autres personnes dont son producteur. Les corps ont été retrouvés dans le quartier de Gwarimpa à Abuja ce mardi 27 septembre 2022.

Un nouveau coup dur pour l’industrie musicale nigériane. Le chanteur Chop Boii, alias Sempe, a été froidement assassiné par des individus non identifiés dans la soirée de ce mardi dans une maison à Abuja. Selon les informations rapportées par les médias locaux, les assassins ont tué le chanteur et trois autres personnes notamment son producteur, un ami et la petite amie de son producteur alors qu’ils étaient tous dans une maison à Abuja.

Après le meurtre, les assaillants ont pris le soin de couper leurs doigts avant d’utiliser leur sang pour écrire sur le mur de la maison.

Selon les témoignages d’un proche du chanteur, Chop Boii n’était pas la principale cible des membres du gang qui ont opéré dans cette maison. « Son ami et lui se sont retrouvés dans la maison du producteur au mauvais moment« , a-t-il raconté en ajoutant que le chanteur n’avait pas l’habitude de trainer avec des personnes douteuses.

Depuis l’annonce de sa mort, les hommages affluent sur les réseaux sociaux. Plusieurs amis proches et chanteurs ont exprimé leur choc face à cette tragique mort du talentueux chanteur.