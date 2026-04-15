Nigeria : l’ADC tient sa convention nationale malgré la suspension par la CEI

Mardi 14 avril, Abuja a accueilli des centaines de délégués venus des différentes régions du Nigeria pour la convention nationale du Congrès démocratique africain (ADC). La tenue de cette réunion s’est faite malgré une suspension imposée par la Commission électorale indépendante pour des motifs judiciaires.

Cette plate-forme, considérée comme la principale coalition de l’opposition, rassemble plusieurs personnalités susceptibles de concurrencer le président Bola Ahmed Tinubu, parmi lesquelles Peter Obi et l’ancien vice-président Atiku Abubakar.

Sur place, dirigeants et sympathisants ont insisté sur l’image d’une opposition rassemblée, déterminée à montrer sa force face aux difficultés et aux pressions politiques.

Parmi les participants, Juliet, une avocate de 32 ans originaire de l’État de Rivers et récemment engagée en politique, a expliqué avoir tenu à se rendre à Abuja pour témoigner de sa volonté de ne pas se laisser intimider et pour redonner espoir aux citoyens en quête de changement.

Faire entendre sa voix

Isaac, quinquagénaire arborant une écharpe orange et verte et ancien militant du Congrès des progressistes (APC), a raconté avoir rompu avec la majorité présidentielle par déception envers la gouvernance actuelle. Il confie avoir retrouvé une motivation politique en soutenant Peter Obi, qu’il présente comme une personnalité intègre et inspirante.

Les acclamations pour « Obi » se sont multipliées durant la convention, mais la compétition pour la primaire de l’ADC s’annonce disputée : les soutiens d’Atiku Abubakar et de Rabiu Kwankwoso ont montré qu’il faudra convaincre plusieurs courants pour obtenir l’investiture en vue de la présidentielle de 2027.