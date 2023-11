Nigéria: José Peseiro justifie la convocation de l’ex-international espoir anglais, Nathan Tella

-Publicité-

Pour le rassemblement de novembre, dédié aux matches de qualification pour la Coupe du Monde 2026 contre le Lesotho et le Zimbabwe, José Peseiro a décidé de convoquer le jeune Nathan Tella, né en Angleterre. Un choix justifié par le sélectionneur du Nigéria en conférence de presse.

Nathan Tella va disputer cette semaine son premier match avec la sélection nigériane. Le joueur du Bayer Leverkusen est convoqué par José Peseiro pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L’ailier polyvalent né en Angleterre, a choisi de jouer pour le Nigeria, plutôt que pour les Three Lions d’Angleterre.

En conférence de presse, le sélectionneur des Super Eagles a justifié la présence de ce nouveau visage dan son groupe. Et le technicien portugais a laissé entendre que la convocation du joueur de 24 ans, fait suite à ses performances impressionnantes en club et non à sa toute nouvelle nationalité sportive. « Je connais les joueurs, seul un nouveau joueur est venu, Nathan, parce que parfois je peux contrôler certains joueurs qui, à nos yeux se débrouillent bien. Les autres connaissent notre organisation, notre leadership et je pense que ce sera un bon match », a déclaré Peseiro à la presse à Uyo.

Tella a passé la saison 2022/23 en prêt à Burnley en provenance de Southampton et a été nommé dans l’équipe type de la saison dernière. Le néo-international nigérian et les siens vont affronter le Lesotho et le Rwanda, les 16 et 19 novembre prochains, lors des première et deuxième journées du groupe C.