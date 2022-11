Nigeria: enceinte, la danseuse Jane Mena et son mari twerkent avec son ventre rond (vidéo)

Jane Mena est une danseuse et twerker nigériane. Enceinte et presqu’à terme, la jeune femme a dévoilé son ventre bien rond en compagnie de son mari, avec qui elle est en couple depuis plus de 10 ans.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, la danseuse nigériane Jane Mena s’est affichée avec son mari, Plies, berçant leur baby bump à la plage. « J’ai rencontré mon mari en 2010, et tout ce que je peux dire, c’est que j’ai fait tout pour et avec le bon homme », a-t-elle écrit en légende d’une vidéo dans laquelle elle twerke avec le père de son futur bébé.

Jane Mena et Plies se sont mariés en décembre 2019. Le futur papa ne s’est jamais plaint de la place accordée à sa femme en tant que reine de tous les twerkers au Nigeria et sa popularité pour ses danses très provocantes.

Le twerk, est une danse sensuelle où la danseuse secoue ses hanches et fesses. Le terme est un mot-valise formé à partir des deux lettres initiales de twist et les trois lettres finales de jerk, du nom des danses auxquelles il emprunte certains mouvements et déhanchés.