Nigéria: elle cuisine sans pause pendant 4 jours pour battre un record Guinness

Hilda Baci, une cuisinière nigériane âgée de 27 ans, fait actuellement la une des médias sociaux après avoir cuisiné sans interruption pendant plus de 90 heures dans le but de battre le record du monde.

Selon les informations rapportées par BBC, la cuisinière Hilda Bacia a utilisé plus de 100 plats différents depuis qu’elle a commencé à cuisiner à 15h00 GMT jeudi dernier, suscitant l’encouragement des politiciens, des célébrités et de la foule qui la regardait. Le record actuel est de 87 heures et 45 minutes, établi en 2019 par le chef indien Lata Tondon à Rewa, dans le centre de l’Inde. Guinness World Records examinera les preuves avant de confirmer si Baci a battu le record.

L’événement a eu lieu dans le quartier chic de Lekki à Lagos, où des caméras de vidéosurveillance ont été installées pour surveiller Baci. Elle avait initialement prévu de cuisiner pendant 96 heures, jusqu’à 15h00 GMT lundi, mais la foule l’a encouragée à continuer jusqu’à ce qu’elle atteigne la barre des 100 heures. Baci a principalement cuisiné des plats nigérians, tels que du riz jollof, différents types de riz et de pâtes, et de l’akara, un aliment de rue populaire à base de purée de haricots frits. La nourriture était distribuée aux invités.

Baci a eu droit à un assistant à la fois et pouvait prendre une pause de cinq minutes par heure, ou l’équivalent sur plusieurs heures. Elle a reçu des massages des pieds et des compresses froides sur la tête pendant ses pauses, et ses signes vitaux ont été vérifiés par une assistante médicale.

Sa tentative a captivé le pays, avec des politiciens et des célébrités qui se sont arrêtés pour l’encourager. Le gouverneur de l’État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, était présent dimanche, et Baci a également reçu un appel du vice-président nigérian Yemi Osinbajo. « Nous sommes fiers que Hilda se lance dans ce voyage dans notre État. Je continuerai à suivre les mises à jour et j’attends avec impatience la déclaration finale« , a déclaré M. Sanwo-Olu.

En 2021, Baci a remporté la première édition du « Jollof Faceoff », un événement de cuisine compétitive, en battant un concurrent ghanéen en finale pour remporter la couronne de la meilleure version du repas de riz épicé âprement disputé d’Afrique de l’Ouest.

