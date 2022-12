Nigéria: Décès du célèbre comédien Peteru à l’âge de 35 ans

L’univers cinématographique nigérian de nouveau en deuil. Le célèbre comédien et humoriste Oluwatobi Owomoyela, plus connu sous le nom de Peteru, est décédé ce mercredi 21 décembre 2022 à l’âge de 35 ans.

Mauvaise nouvelle pour les fans et les amoureux de l’humour. L’acteur et comédien nigérian basé à Ibadan et connu populairement sous le nom de Peteru est décédé, des suites d’une longue maladie.

La triste nouvelle a été confirmée par l’acteur Muyiwa Ademola dans une vidéo live diffusée sur sa page Instagram dans la matinée de ce jeudi. « C’est une pilule très dure à avaler ! Comment ce joyeux bonhomme a-t-il pu quitter ce monde de cette manière ? Hummm… », a lancé l’acteur en légende d’une photo du jeune comédien.

« S’il vous plaît, soyez gentils les uns envers les autres car nous ne savons même pas ce que nous traversons individuellement ! J’ai appris que Peteru était mort d’un cancer. Tu combattais un tel fardeau pourtant je ne t’ai jamais vu sans un sourire ! C’est bien. C’est bien. C’est bien. Voyage bien grand gars. Je suis à court de mots ce soir », a-t-il ajouté en larmes.

Après l’annonce de la mort du comédien, plusieurs acteurs sont montés au créneau pour rendre hommage à leur défunt collègue. Dans le lot, la célèbre actrice Funmi Awelewa s’est également rendue sur sa page Instagram pour pleurer Peteru.

Faut-il le rappeler, le comédien et humoriste Peteru était bien connu pour sa prestation unique et ses nombreuses parodies qui le démarquent. Il était également MC et personnalité à l’antenne à Ibadan.