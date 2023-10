Nigéria: décès de Umaru Shehu, premier professeur émérite du pays

Le professeur émérite Umaru Shehu est décédé à l’âge de 97 ans. La triste nouvelle a été annoncée dans un communiqué rendu public lundi par le Borno Elders Forum. Le professeur Shehu était une figure respectée de la médecine et de l’éducation.

Le Nigéria pleure la perte du professeur émérite Umaru Shehu. L’universitaire s’est éteint dans la matinée de ce lundi 2 octobre 2023. « Nous avons le regret d’annoncer le décès de notre père fondateur de la Fondation historique et culturelle du Kanem Borno (KBHCF) ainsi que du BEF« , peut-on lire dans le communiqué.

Originaire de Maiduguri, dans la province de Borno (aujourd’hui l’État de Borno), au nord-est du Nigeria, le professeur Shehu a consacré sa vie à l’avancement de la médecine et à l’éducation de la jeunesse nigériane. Il était reconnu comme le premier professeur émérite du pays, un titre honorifique accordé à ceux qui ont apporté des contributions exceptionnelles dans leur domaine d’expertise.

Le défunt professeur Shehu a été l’un des pères fondateurs du Borno Elders Forum, aux côtés de Shettima Monguno et Maina Damchida. Leur vision commune et leur dévouement ont permis de promouvoir le développement économique et social de la région de Borno.

Le communiqué du Borno Elders Forum rend hommage aux trois pionniers, soulignant que leur départ marque la fin d’une époque. Le professeur Umaru Shehu laisse derrière lui sa famille aimante ainsi qu’un héritage durable pour le Nigeria tout entier.