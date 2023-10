Nigéria: décès à 76 ans de l’ancien ministre de l’intérieur Maitama Bello Yusuf

Au Nigéria, l’ancien ministre et sénateur Bello Yusuf Maitama Yusuf, est décédé à l’âge de 76 ans des suites d’une courte maladie. La nouvelle a été annoncée ce vendredi 13 octobre 2023 par sa famille.

Bello Yusuf Maitama n’est plus. L’homme politique qui avait siégé au Sénat de la République fédérale du Nigeria de 1999 à 2007, s’est éteint dans les premières heures du vendredi 13 octobre à sa résidence de Kano après une brève maladie, selon les informations rapportées par sa famille.

Né en 1947 à Gwaram, dans l’État de Jigawa, Bello Maitama Yusuf a joué un rôle de premier plan dans la politique nigériane et les affaires. Il a occupé le poste de ministre de l’Intérieur en 1979 et celui de ministre du Commerce en 1982. Avant de se lancer en politique, il a fondé Quartz Integrated Services Nigeria Limited, une entreprise de construction renommée et influente, dès la fin de ses études universitaires. Cette entreprise opérait à Kano et il présidait également le conseil d’administration de quatre autres entreprises de construction à l’époque, ce qui lui avait valu la réputation de l’un des plus jeunes multimillionnaires au monde.

Maitama Yusuf était également avocat de profession et avait occupé le poste de greffier en chef au tribunal de grande instance de Kano. Il a été membre de l’Assemblée constituante et a marqué l’histoire de Jigawa en tant que l’un de ses rares milliardaires. Son décès laissera sans doute un vide dans le monde politique et des affaires du Nigéria.