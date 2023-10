Nigeria – Crise liée à l’essence: Tinubu annonce une augmentation partielle des salaires

Pour apaiser un front social au sein duquel la grogne ne cesse de monter, le dirigeant du Nigeria a augmenté les salaires de certains employés du gouvernement. Bola Tinubu a fait cette annonce lors d’une émission nationale pour commémorer le 63ème anniversaire de l’indépendance du Nigeria.

Le président nigérian Bola Tinubu a annoncé dimanche une augmentation provisoire des salaires pour les travailleurs à faibles revenus et la mise en service de bus au gaz pour atténuer l’impact de la suppression de la subvention sur l’essence, deux jours avant que les syndicats ne se lancent dans une grève illimitée. Lors de son investiture en mai, M. Tinubu a supprimé une subvention vieille de plusieurs décennies et mis fin aux restrictions sur les devises étrangères, ce qui a entraîné une flambée du coût de la vie et suscité la colère des syndicats.

Lors d’une émission nationale marquant les 63 ans de l’indépendance, M. Tinubu a défendu les réformes comme étant nécessaires pour mettre la plus grande économie d’Afrique sur la voie de la reprise. « Je suis conscient des difficultés rencontrées. Je souhaiterais que les difficultés d’aujourd’hui n’existent pas. Mais nous devons endurer si nous voulons atteindre le bon côté de notre avenir », a déclaré M. Tinubu.

Il a déclaré qu’à la suite de discussions avec les syndicats, les entreprises et d’autres parties prenantes, les travailleurs du gouvernement fédéral recevraient 25 000 nairas (20.000 F CFA) supplémentaires par mois pour les six prochains mois, une augmentation moindre qu’il a jugée nécessaire pour éviter de faire grimper l’inflation à deux chiffres.

Le salaire minimum au Nigeria passerait ainsi de 30 000 nairas à 55 000 nairas (44.000 F CFA). Toutefois, les syndicats souhaitent que M. Tinubu rétablisse la subvention sur le carburant et avaient précédemment exigé un salaire minimum de 200 000 nairas ( 158.000 f CFA).

L’essence est largement utilisée au Nigeria pour alimenter les générateurs de millions de ménages et de petites entreprises, car le réseau national produit en moyenne 4 500 mégawatts, ce qui prive d’électricité la plupart des 200 millions de citoyens. M. Tinubu a déclaré que son gouvernement améliorait la collecte des impôts, augmentait les investissements dans les petites entreprises pour stimuler l’emploi, tandis qu’un enquêteur spécial présenterait bientôt ses conclusions sur ce qu’il a appelé un « repaire de malversations » à la banque centrale.