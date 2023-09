Nigeria – Contentieux électoral: Bola Tinubu de nouveau déclaré vainqueur

- Publicité-

Une cour d’appel du Nigeria a rejeté mercredi les contestations engagées par deux partis d’opposition des résultats de la présidentielle de février qui a porté au pouvoir Bola Ahmed Tinubu, en poste depuis mai.

Après des mois de débats juridiques au tribunal, M. Tinubu a été reconnu mercredi par le jury composé de cinq personnes comme le président dûment élu de la République fédérale du Nigeria. Le tribunal dirigé par Haruna Tsamman a déclaré que les pétitions déposées par Atiku Abubakar du Peoples Democratic Party (PDP) et Peter Obi du Labour Party (LP) pour contester les résultats de l’élection présidentielle étaient « toutes dépourvues de fondement ».

Le juge a déclaré que les requêtes de l’opposition « sont par la présente rejetées » et M. Tinubu déclaré vainqueur de l’élection présidentielle. Les cinq juges de la cour d’appel d’Abuja délibéraient depuis des mois sur une série de poursuites engagées par le principal parti d’opposition, le parti démocratique du peuple (PDP), et le parti travailliste (LP), qui dénoncent fraudes et irrégularités.

Les requérants ont néanmoins encore la possibilité de faire appel auprès de la Cour suprême, selon les avocats. La sécurité a été renforcée autour de cette juridiction dans la capitale nigériane, la police et les forces de défense bouclant l’accès au bâtiment avec des barrages routiers. Aucun tribunal n’a annulé une élection présidentielle depuis le retour du Nigeria à la démocratie après le régime militaire en 1999.