Nigeria: Chukwuemeka se rapproche de l’Autriche pour son avenir international

Éligible pour le Nigeria et l’Autriche, le milieu du Borussia Dortmund, Chukwuemeka, serait en discussions avancées avec la fédération autrichienne en vue du Mondial 2026.

Carney Chukwuemeka pourrait bientôt trancher sur son avenir international. L’ancien milieu de terrain de Chelsea, aujourd’hui au Borussia Dortmund, serait en passe d’opter pour l’Autriche, selon les informations de The Athletic. Âgé de 22 ans, le joueur dispose de plusieurs options. Né en Autriche de parents nigérians, il est éligible pour représenter à la fois les Super Eagles et la sélection autrichienne. Mais la Fédération autrichienne de football aurait intensifié ses démarches afin de convaincre le milieu offensif de s’engager en vue de la Coupe du monde 2026.