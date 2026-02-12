Benin Web TV
Nigeria: Chukwuemeka se rapproche de l’Autriche pour son avenir international

Éligible pour le Nigeria et l’Autriche, le milieu du Borussia Dortmund, Chukwuemeka, serait en discussions avancées avec la fédération autrichienne en vue du Mondial 2026.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Football
88vues
1 min de lecture
Read in English
Carney Chukwuemeka pourrait bientôt trancher sur son avenir international. L’ancien milieu de terrain de Chelsea, aujourd’hui au Borussia Dortmund, serait en passe d’opter pour l’Autriche, selon les informations de The Athletic. Âgé de 22 ans, le joueur dispose de plusieurs options. Né en Autriche de parents nigérians, il est éligible pour représenter à la fois les Super Eagles et la sélection autrichienne. Mais la Fédération autrichienne de football aurait intensifié ses démarches afin de convaincre le milieu offensif de s’engager en vue de la Coupe du monde 2026.

Chukwuemeka a jusqu’ici porté les couleurs de l’Angleterre chez les jeunes, jusqu’à la catégorie des moins de 20 ans. N’ayant jamais évolué avec l’équipe A des Three Lions, il conserve toutefois la possibilité de changer de nationalité sportive, conformément aux règlements de la FIFA. Le dossier pourrait donc rapidement évoluer, alors que la bataille fait rage entre fédérations pour attirer les talents binationaux.

