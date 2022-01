Nigéria: Boko Haram a tenté de tuer le président Buhari dans l’Etat de Kaduna

L’Etat de Kaduna au nord du Nigéria est en proie à des attaques terroristes de la secte islamiste Boko Haram et également à des mouvements de bandits armés qui sèment la terreur dans les villages. Malgré le déploiement massif de soldats dans la région, et dans plusieurs autres régions du nord et du centre du Nigéria, les attaques se poursuivent.

« Par la grâce de Dieu, vous êtes toujours en vie, vous êtes avec nous et Dieu vous a préservé afin que vous nous conduisiez et nous inspiriez à faire une partie de ce que nous faisons », a ajouté le gouverneur de Kaduna. Un rappel qui n’a pas laissé Buhari qui effectue une visite de deux jours dans l’État du nord-ouest, indifférent. Il a remercié Dieu d’avoir épargné sa vie.

