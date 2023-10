Nigeria: au moins 40 disparus et présumés morts dans le naufrage d’un bateau

Au moins quarante passagers sont portés disparus et présumés morts après le naufrage d’un bateau lundi sur le fleuve Niger, dans le nord-ouest du Nigeria, a annoncé ce mardi un responsable nigérian.

Le bateau, qui transportait cinquante personnes, a chaviré à cause de forts courants et dix passagers ont pu être secourus, a déclaré le responsable du district de Yauri Bala Mohammed, estimant qu’après une journée de recherches, les disparus sont probablement morts noyés. «Les recherches sont difficiles en raison du niveau élevé de l’eau et des forts courants dus à la saison des pluies», a-t-il précisé.

Les naufrages de bateaux au Nigeria sur les fleuves et rivières, très empruntés, sont fréquents, en particulier durant la saison des pluies. Ils sont généralement dus aux embarcations surchargées, à leur mauvais entretien ou au non-respect des règles de sécurité.

Début septembre, au moins 24 corps avaient été retrouvés et 50 personnes portées disparues lorsqu’un bateau transportant plus de 100 agriculteurs sur le fleuve Niger avait chaviré, selon les autorités. Deux jours plus tôt, dix personnes étaient mortes noyées et trois portées disparues dans le naufrage d’un bateau sur un lac dans le nord-est du Nigeria.