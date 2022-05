Nigéria: au moins 31 morts lors d’une distribution de nourriture par une église

La catastrophe s’est produite dans la ville de Port Harcourt, dans l’État de Rivers, a déclaré Grace Iringe-Koko, porte-parole de la police locale, en faisant état de 31 morts.

Au Nigeria, ce samedi 28 mai, la police locale fait état de 31 morts lors d’une bousculade qui a éclaté durant une distribution de nourriture organisée par une église dans la ville de Port Harcourt, dans l’État de Rivers dans le sud du pays. Selon les médias locaux nigérians, l’événement était organisé par l’église King’s Assembly pour offrir de la nourriture et diverses fournitures aux indigents sur un terrain de polo de la ville pétrolière.

Selon les rapports, les gens se sont rassemblés en grand nombre devant la porte de l’église dans l’espoir de recevoir les dons des organisateurs, mais il semblerait que la porte d’entrée était trop petite, et dès qu’elle a été ouverte, la foule s’est ruée sur la porte, poussant les participants vers le bas, ce qui a provoqué une bousculade. « Les gens étaient là plus tôt et certains se sont impatientés et ont commencé à se précipiter, ce qui a conduit à la bousculade. La police est sur le terrain pour surveiller la situation tandis que l’enquête est en cours », a déclaré à Reuters, Iringe-Koko, porte-parole de la police de l’État de Rivers.