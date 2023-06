Nigeria  – Arrestation d’Emefiele: une grosse transaction liée à Aliko Dangote mise en cause

- Publicité-

Les raisons de la suspension et de l’arrestation du gouverneur de la Banque Centrale du Nigeria(CBN) commencent à émerger. Selon nos informations, la suspension et l’arrestation de Godwin Emefiele serait liée à un scandale d’un milliard de dollars qui s’est déroulé juste avant l’investiture présidentielle.

Le gouvernement fédéral nigérian a suspendu le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria (CBN), Godwin Emefiele. Selon une vidéo devenue virale, Emefiele a été arrêté à Lagos par le Département des services de l’État (DSS) le 10 juin et transporté par avion à Abuja pour y être interrogé, ce que l’agence de sécurité vient de confirmer.

