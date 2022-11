Nigéria: après Davido, l’acteur Osinachi Dike perd son fils de 02 ans

Encore un coup dur pour une autre célébrité nigériane. L’acteur et comédien, Osinachi Dike connu également sous le nom d’Apama a perdu son fils de 2 ans, ce mardi 15 novembre 2022.

L’acteur Nollywood, Dike Osinachi, traverse actuellement l’un des moments les plus sombres de sa vie. L’homme connu pour son humour a perdu son fils unique de deux ans, Jidenna, dans la journée de ce mardi 15 novembre. L’information a été confirmée par plusieurs proches de l’acteur, dont son manager et directeur de communication David, dans une déclaration aux médias locaux.

Selon David, l’enfant est décédé mardi matin à l’hôpital des suites d’une maladie qui n’a pas encore été dévoilée pour le moment. Très dévasté par cette perte douloureuse, l’acteur Dike a posté dans la journée de ce mercredi une chanson gospel à travers laquelle il demande la force de faire face à cette tragédie.

Depuis l’annonce de la triste nouvelle, les messages de condoléances ne cessent d’affluer dans le rang des fans et même des célébrités nigérianes. « Prenez courage monsieur. C’est bien avec vous et votre famille. Dieu sait tout. Il ne vous fera pas honte parce que vous êtes une bonne personne. Soyez fort pour votre femme et vos enfants. Dieu vous accompagnera. », » Dieu vous bénira avec celui qui restera au nom de Jésus. Amen. », peut-on entre autres lire dans les commentaires.