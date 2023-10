Nigéria : 17 morts et plus de 70 disparus dans un naufrage de bateau

- Publicité-

Les mauvaises nouvelles s’enchainent au Nigéria. Après le naufrage de bateau qui a eu lieu dans les eaux de Lagos, un nouvel accident s’est produit dans l’État de Taraba, où plus de 70 personnes sont portées disparues depuis le naufrage d’un bateau survenu samedi 28 octobre. L’embarcation, transportait près d’une centaine de passagers, dont des commerçants et des enfants.

Au Nigeria, un bateau transportant près d’une centaine de passagers a chaviré dans une rivière. L’accident s’est produit dans le village de Mayo Ranewa, situé dans le district de Karim Lamido, au centre-est du pays. Les passagers, composés de commerçants et d’enfants, se rendaient au marché local lorsque la catastrophe s’est produite.

Selon les responsables de l’Agence nigériane de gestion des situations d’urgence (NEMA), quatorze passagers ont miraculeusement été sauvés des eaux tumultueuses, mais malheureusement, dix-sept corps sans vie ont été repêchés. Les sauveteurs et les équipes de secours s’efforcent actuellement de retrouver plus de 70 personnes qui restent portées disparues depuis l’accident.

La cause précise du naufrage n’a pas encore été établie, mais de telles tragédies sont malheureusement courantes dans certaines régions du Nigeria en raison de la surcharge des bateaux, du non-respect des normes de sécurité maritime et des conditions météorologiques imprévisibles. Les enquêteurs cherchent à déterminer les facteurs ayant conduit à cette tragédie, et des mesures seront prises pour éviter de futurs accidents similaires.

Le naufrage a suscité une profonde tristesse et des inquiétudes dans la communauté locale, ainsi que dans l’ensemble du Nigéria, où l’on s’inquiète de la sécurité des transports fluviaux et de la protection des passagers vulnérables, tels que les enfants.

Il y a seulement quelques jours, plusiuers personnes sont mortes et d’autres sont portées disparues, après le naufrage d’un bateau survenu dans les eaux de Lagos.